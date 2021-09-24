تعرف على تمركزات الفرق المتنقلة لحملة "معا نطمئن" لتلقى لقاح كورونا فى قنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بقنا، بدء انطلاق فعاليات حملة "معًا نطمئن .. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل فى موقع وزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاح فى نفس اليوم، من خلال تخصيص 9 أتوبيسات مجهزة تضم أعضاء فريق التوعية والتواصل المجتمعى التابع لوزارة الصحة والسكان بواقع 10 أفراد للفرقة الواحدة، والتى ستجوب مختلف قرى و مراكز المحافظة لمدة شهر.

وينشر "اليوم السابع"، أماكن الفرق المتمركزة بالمراكز وهى، مجمع المواقف ومكتبة الطفل فى أبوتشت، أمام مجلس المدينة وأمام مركز شباب فرشوط بفرشوط، ميدان العروسة ومركز شباب نجع حمادي، شارع المركز وشارع الصعايدة بدشنا، أمام مجلس مدينة الوقف ومركز الشاب، ميدان الساعة والصالة المغطاة بقنا، أمام مسجد الفتح ومركز شباب الزهراء بقفط، ميدان النوبة ونادى الشعب بقوص، أمام مجلس المدينة ونادى نقادة الرياضى.



وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الفريق يستقبل المواطنين الراغبين فى التسجيل ويقوم بالتسجيل لهم على موقع الوزارة وتحديد موعد لهم للحصول على اللقاح وذلك بكل سهولة، داعيا المواطنين بسرعة التوجه إلى الفرق المتنقلة بالمراكز حتى يتثنى لهم التسجيل وحصولهم على موعد باللقاح.

وكان قد أشاد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالدور الفعال الذى تقوم به الحملات الصحية و المراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا سعى الدولة المستمر لإيجاد لقاح آمن يكون سلاحًا فعالًا فى معركة مواجهة فيروس كورونا، واستمرار المتابعة الطبية على متلقى اللقاحات من قِبل الأطباء والمختصين، مناشدا المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.