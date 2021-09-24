تعرف على المناهج الجديدة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى والمواد المقرر تدريسها

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني المواد التي سيتم تدريسها لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى وأيضا المناهج الجديدة التي تدرس لهذه الفئة الطلابية، اليوم السابع" يستعرضها في النقاط التالية.

ـ تدريس مادة اللغة العربية.

ـ يدرس الطالب مادة العلوم.

ـ يتم تدريس مادة الدراسات الاجتماعية.

ـ يدرس الطالب مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزي (Connect).

ـ يتم تدريس مادة القيم واحترام الآخر.

ـ يدرس أيضا التربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية".

ـ لأولة مرة يدرس مادة المهارات المهنية.

ـ لأول مرة يدرس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ـ التربية البدنية والصحية والتربية الفنية.

ـ التربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو.

ـ يدرس مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

ـ المواد المقرر تدريسها للصف الرابع الابتدائى للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربي واللغات.