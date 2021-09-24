اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى والسريع والمواصفات والسرعة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:19 م
تعرف على الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى والسريع والمواصفات والسرعة المونوريل
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفذ الدولة حاليا عددا كبير من مشروعات الجر الكهربائى الجديدة بجانب مشروعات مترو الأنفاق وتحديث شبكة السكة الحديد الحالية، وتشمل مشروعات الجر الجديدة قطارات كهربائية وقطارات سريعة وخطوط مونوريل  ونعرض الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى والقطار السريع خلال التقرير التالى:
 
أولا: المونوريل قطاراته تسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد وتعمل بالكهرباء، ومونوريل مصر ستسير قطاراته اتوماتيكيا بدون سائق وتتمتع بنظام تكييف عالى السعة ومزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة سرعته تصل إلى 80 كم/ س، ويجرى حاليا تنفيذ خطين بأطوال 98 كم تقريبا والأول العاصمة الإدارية ـ الاستاد والثانى 6 أكتوبر ـ المهندسين.
 
ثانيا: القطار الكهربائى المقصود به القطار الكهربائى الخفيف LRT الواصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم وهو يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين، ويعمل بالكهرباء وسرعته تصل إلى 120 كم/ س، ويربط كافة المدن الجديدة شرق القاهرة.
 
ثالثا: القطار السريع هو قطار فائق السرعة وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها في مصر محدد سرعتها تصل إلى 250 كم/ س وتعمل بالكهرباء ويسير على شريط سكة حديد منفصل تماما عن الحركة المرورية الجانبية، وستربط شبكة القطارات السريعة المخطط تنفيذها كافة محافظات الجمهورية.
 
 

المونوريل

القطار السريع

القطار الكهربائى

شكل المونوريل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الربط مع المونوريل وتفعيل مسارات للدراجات.. أبرز خطط النقل بالمدن الجديدة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:40 ص

رئيس جهاز "6 أكتوبر" يتابع سير العمل بالمشروعات الجارية وأعمال المونوريل بالمدينة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:35 ص

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات السيارات بسبب إنشاء المونوريل بمدينة نصر

السبت، 11 سبتمبر 2021 04:00 ص

بدء غلق جزئى لشارع يوسف عباس بمدينة نصر لمدة 30 يومًا لإنشاء المونوريل

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 12:13 ص

ينفذ بطول 96 كيلو مترا.. تفاصيل تنفيذ مشروع المونوريل على مرحلتين.. فيديو

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 05:09 م

رئيس "القومية للأنفاق": المونوريل صنع خصيصا فى إنجلترا بمعامل أمان 100%

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 08:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة