تعرف على استعدادات أسوان لانطلاق فعاليات مبادرة "معا نطمئن .. سجل الآن"

أسوان – صلاح المسن

تستعد محافظة أسوان لانطلاق فعاليات مبادرة «معاً نطمئن .. سجل الآن» فى 25 سبتمبر الجارى بميدان المحطة بمدينة أسوان لتشجيع المواطنين لتلقى لقاح كورونا. "اليوم السابع" يقدم تفاصيل المبادرة كالتالى:

أولاً: المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار محتملة.

ثانياً: تواصل مديرية الصحة بأسوان استعداداتها لانطلاق مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن » التى دشنتها وزارة الصحة والسكان .

ثالثاً: تجوب مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن » المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم .

رابعاً: توجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز .

خامساً: يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعى بمديرية الشئون الصحية والذين يرتدون زياً مخصصاً، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات .

سادسا: الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بمدينة أسوان .

سابعا: تبدأ المبادرة بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 25 سبتمبر الجارى وتستمر لمدة شهر كامل.

ثامناً: تضم الحملة فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين فى تسجيل أسمائهم لتلقى التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومى ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

تاسعا: تم تجهيز ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقى التطعيم على مستوى محافظة أسوان وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو ، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.