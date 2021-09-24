تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعًا عالميًا خلال الربع الأول من 2021

كتبت : أمانى سمير

تباين ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الجاري2021، باختلاف فئاتهم ما بين سيدان، وإس يو في، وبيك اب، بالرغم من استمرار جائحة " كوفيد – 19"، بالإضافة إلى ظهور مشكلة نقص أشباه الموصلات والرقائق المستخدمة في إدارة المحركات وأنظمة مساعدة السائق إلا أن التنافس بين الشركات العالمية بات واضحًا بشكل ملموس، ويبرز الجميع في تقديم أفضل الطرازات للمستهلكين بمختلف تنوعهم.

وعن مبيعات الشاحنات الأعلى خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، احتلت "شاحنات البيك - أب" المراكز الأولى في المبيعات خلال هذه الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، تليها "الأس يو في " ثم " الكروس أوفر" ثم السيدان خلال ترتيب السيارات الأعلى مبيعًا وفقًا لمجلة "كار أند درايفر".

وجاءت الشاحنة البيك-أب "فورد" بالمركز الأول بإجمالي مبيعات بلغت 203,797 شاحنة.

أما في المركز الثاني جاءت الشاحنة "دودج رام" لتطيح بشيفرولية سيلفرادو، بعد بيع 148,836 نسخة منها، حيث ارتفعت مبيعات رام خلال الربع الأول بنسبة 16%، وكان الجيل الخامس منها قد تم طرحه عام 2019، كما جاءت طرازات 2021 باختيارات جديدة في مجموعة السحب الخاصة بالشاحنة .

وقد جاءت الشاحنة البيك - أب " شيفرولية – سيلفرادو " في المركز الثالث بإجمالي مبيعات 124,704 نسخة .

أما "تويوتا راف4 " فقد حصدت المركز الرابع بعد بيع 114,255 نسخة .

في المركز الخامس جاءت هوندا الكروس اوفر بمبيعات 93,766 سيارة .

وجاءت " نيسان روج " في المركز السادس بعد أن بلغت مبيعاتها 86,720 سيارة والتي تعرف باسم " نيسان اكس تريل " ببعض البلدان .

وعن " تويوتا كامري " فقد حصدت المركز السابع بمبيعات تقدر بـنحو 78,151 سيارة.

اما " تويوتا كورولا " فقد جاءت في المركز الثامن عالميًا بمبيعات بلغت 72,520 سيارة .

اما " تويوتا تاكوما " فقد جاءت في المركز التاسع بإجمالي مبيعات تقدر بنحو 66,449 سيارة .

وفي المركز العاشر جاءت " فورد إكسبلورر" بمبيعات 65,244 سيارة .