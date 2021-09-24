تسجيل 16 حالة تصادق على الزواج و94 ساقط قيد بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، من تسجيل عدد 16 حالة تصادق على الزواج القبلى وتسجيل 94 ساقط قيد للأطفال غير المسجلين فى سجلات الدولة، وذلك بالمجان، ودون أى رسوم.

وقالت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء فى بيان صحفى اليوم، أنه تم تنفيذ حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد فى السجلات الرسمية للدولة فى مدينة الحسنة بوسط سيناء خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

أشارت سالم، إلى أن الحملة نفذت بتضافر جهود المجلس القومى للسكان ومجلس مدينة الحسنة وديوان عام محافظة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية الصحة ومصلحة الأحوال المدنية ومشايخ القبائل، إذ تم خلالها مساعدة الأسر فى استخراج الأوراق الثبوتية وتوثيقها وإنهاء كل ما يخصها من إجراءات مجانا.

وأكدت سالم، على أن الحملة جاءت ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للسكان فى محافظة شمال سيناء للعام الجاري، والتى تهدف إلى تحسين خصائص المواطن السيناوي، لافتة إلى أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التى كفلها الدستور والقانون.

من جانبه، أكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس المدينة قام بتقديم كل التيسيرات الممكنة أمام لجنة توثيق الزواج القبلى واستخراج سواقط القيد.

وأضاف عفش، أن الحملة تأتى فى إطار مبادة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها فى مدينة الحسنة والقرى والتجمعات التابعة لها، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى قرى المركز، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والحقوق المدنية والنهوض بمستوى المعيشة لدى المواطن السيناوي.