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تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الصف للمرة الثالثة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 11:01 ص
تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الصف للمرة الثالثة إرشادات محطة مياه الصف
كتب ـ أحمد حسن

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أعلن المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه الصف المرشحة للمرة الثالثة والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي. 
 
وأوضح بدوي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن محطة مياه الصف المرشحة تعمل بطاقة إنتاجية 110 آلاف متر مكعب يوميًا، وتخدم ما يقرب من 450 ألف مواطن من سكان مركز وقري الصف. 
 
وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن شهادة T.S.M تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصةً في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل جاهدةً علي تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يساير التطورات الحديثة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمحافظة الجيزة.
 
 

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محافظه الجيزه

الادارة الفنية

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