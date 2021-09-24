بدء زراعة محصول الفراولة فى الإسماعيلية بمواصفات تصديرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

بدأ مزارعو محافظة الإسماعيلية فى إعداد وتجهيز الأراضى لزراعة محصول الفراولة فى مركز القنطرة غرب، حيث تصل المساحة المنزرعة فى هذا المركز إلى 4000 فدان.

وتمت زراعة 2000 فدان فراولة فى العام الماضى أنتجت ما يزيد عن 20 ألف طن فراولة من أجود الأنواع التى تم تصديرها للخارج والمستهدف هذا العام زراعة أربعة آلاف حسب فدان إحصائيات الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب تصل إنتاجيتها لنحو 40 ألف طن دون أى استخدام للمبيدات الحشرية.

والتى تسهدف زيادة الإنتاجية عاما بعد عام ورفع معدلات التصدير وتشجيع الاستثمار الزراعى لمنتجاتنا الزراعية النظيفة التى تلقى قبولا بالأسواق الأوروبية دون منافس".

ويقول المهندس منصور أنور مدير إدارة القنطرة غرب الزراعية وبالمعاش، إننا فى إدارة القنطرة غرب الزراعية نقاوم حشرات وآفات نبات الفراولة بإطلاق نوع من المفترسات وهى نوع من العناكب يتغذى على العنكبوت الأحمر الذى يغتال الفراولة وتنتج هذه المفترسات من معامل مركز أبو صوير وتوزع على المزارعين ومن خلال الجمعيات الزراعية".

ويعتبر محصول الفراولة فى الإسماعيلية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التى اهتمت بها الدولة، نظرًا لقيمتها الاقتصادية العالية والتصديرية بالإضافة إلى أن المزارع الإسماعيلى أصبح لديه وعى بالممارسات الزراعية الصحيحة وشروط التصدير لأن محافظة الإسماعيلية محافظة رائدة فى زراعة الفراولة.

ويؤكد المختصون بالشأن الزراعي، أن زراعة محصول الفراولة من الزراعات التى تساعد على حل البطالة لأنها كثيفة العمالة.

ويقول المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات، إن المديرية تقوم بتنظيم العديد من الندوات الإرشادية لزراعة الفراولة، ويتم ‏عقد خطة تدريبية ثانوية، بالإضافة إلى الندوات المشتركة مع محطات البحوث؛ والندوات التدريبية لمكافحة الآفات والأمراض، والتوعية لاستخدام التسميد، وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تعاون المديرية مع جامعة قناة السويس والمحافظة.

ونسعى بشكل مستمر إلى مقاومة الآفات، والعمل على نشر المقاومة الحيوية لكى نقلل من استخدام المبيدات، وكذا ‏عقد الندوات والدورات عن الاستخدام الأمثل للمبيدات وخاصة لشباب المزارعين لتوعيتهم باستخدام المبيدات بطريقة صحيحة، وتمنى بأن يكون هذا العام أفضل، وسنعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل الري، ونطمئن جميع المزارعين فنحن دائمًا بجانبهم لمقاومة أى مرض زراعي، أو أى شيء فنى أو معنوى يقابلهم.