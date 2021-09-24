انقطاع الكهرباء عن محطة محولات ميت غمر القديمة بالدقهلية غدا لمدة 3 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلن مجلس مدينة ميت غمر، برئاسة العميد عمرو فكرى، رئيس المدينة، وصول إخطار من شركة الكهرباء بالدقهلية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات ميت غمر القديمة (دقادوس)، وذلك لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بها، مما يؤدى إلى فصل التيار الكهربائي.

وذلك يوم السبت الموافق 25/9/2021 مما يؤدى إلى فصل التيار عن القرى التى تغذى من لوحة توزيع كوم النور وهى (قرية كوم النور-قرية بشلا البر الشرقي-قرية ميت محسن-قرية البوها-قرية سمبو مقام والعزب التابعة لها-قرية ابونبهان-قرية كفرسرنجا-قرية كفر بهيدة محول المستشفى.

وطالب رئيس المدينة من الجهات المتأثرة بانقطاع الكهرباء عنها وهى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعمليات المياه التابعة لها بالقرى، الوحدات الصحية بالقرى، وإدارة التموين بالقرى، مركز شرطة ميت غمر، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء بتوفير بديل التغذية الكهربائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة منهم.