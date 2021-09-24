انقطاع الكهرباء اليوم عن محطة محولات سبرباى بالغربية لأعمال الصيانة

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة الكهرباء فى محافظة الغربية، انقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباى، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اليوم الجمعة، وذلك من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

‏وأضافت الشركة، أن الأماكن التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "قرية سبرباى بالكامل، منطقة المماليك والغفران بقحافة، منطقة مستشفى رمضان التخصصى والشوارع المحيطة، نهاية شارع سعيد والحلو، أول طريق شوبر، شارع عمر بن عبد العزيز، منطقة مديرية الزراعة، منطقة التنظيم والإدارة، منطقة الاستاد بالكامل من القوى العاملة حتى مساكن الطرق، خلف كلية الزراعة بالطريق السريع".

وفى مناطق الريف "قرية نواج، محلة منوف، الرجدية، خرسيت، شوبر، مصنع العلف بشبشير، محلة روح، شبشير الحصة، القرشية، طوخ مزيد، ميت مزيد، المنطقة اللوجيستية، والعزب التابعة" وتهيب الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.