المنسق الخاص للأمم المتحدة: التحقيق السريع بانفجار ميناء بيروت سيكون معيارا لقضاء مستقل وفعال

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أكدت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن التحقيق السريع في انفجار ميناء بيروت البحري سيكون معيارا لقضاء مستقل وفعال فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بوزير العدل اللبناني هنري خوري.لمناقشة دور القضاء والتحديات التي تواجهه في ضوء التحديات التي تشهدها البلاد.

ووجهت فرونتسكا الشكر لوزير العدل على النقاش المثمر الذي دار بينها اليوم، حيث بحث الجانبان مجمل الأوضاع على الساحة اللبنانية وتفعيل سبل التعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة في المجال القضائى والحقوقى.

وأعربت فرونتسكا عن اهتمامها بآلية عمل السلطة القضائية في لبنان واستقلاليتها.