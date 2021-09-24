الكشف على 779 مترددا فى قافلة طبية بحديقة العائلات بفوه كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قافلة طبية بحديقة العائلات بفوه لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية لأهالى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للأطقم الطبية، ولأهالى فوه لاستجابتهم الدعوة التى وجهت لهم للاستفادة من خدمات القافلة.

من جانبها أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن القافلة ضمت عدد من التخصصات " الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والأسنان " إلى جانب معمل التحاليل الطبية وفيروس c ، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 779 مترددا، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية وعمل تقارير، وتحويل عدد من المرضى لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، و تحويل 6 حالات لإجراء عمليات رمد مياه بيضاء بالقاهرة.



قافلة طبية بكفر الشيخ



قافلة طبية بحديقة العائلات بفوه بكفر الشيخ



قافلة طبية بحديقة العائلات بفوه



ادوية مجانية



جانب من القافلة



قافلة طبية



إجراء الكشف الطبى على 779 مترددا فى قافلة طبية