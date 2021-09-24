اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العربية للتصنيع تعلن تركيب أول ماكينة فى الشرق الأوسط لتشكيل المعادن

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:31 ص
العربية للتصنيع تعلن تركيب أول ماكينة فى الشرق الأوسط لتشكيل المعادن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب ـ زكى القاضى

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https://www.youtube.com/watch?v=V7zATVH7gOk
 
 
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم، لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل، بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية.
 
وتضمنت الاستعدادات المكثفة بالمصنع، تجهيز القاعدة التي سيتم تركيب الماكينة عليها بمواصفات تسليح خاصة، تتحمل حتي وزن 300 طن، وتم دق 55 خازوق بعمق 18 م حتي 22م ، وبمحيط قاعدة 14م*14متر، فضلا عن عدد 2 كتف مسلح بإرتفاع متر ونصف .
 
ومن المُقرر أن يخضع مهندسو مصنع «سيماف» لتدريب بواسطة خبراء شركة «دي إم جي موري» الألمانية على كيفية عمل وتشغيل الماكينة.
 
 

العربيه للتصنيع

تشكيل المعادن

سيماف

دى ام جى مورى

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