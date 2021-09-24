الصحف العالمية.. نتائج إعادة فرز أصوات أريزونا بانتخابات الرئاسة الأمريكية تؤكد فوز بايدن.. خطة بريطانية بمليارات الدولارات لبناء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء..مريم على أول مرشحة محجبة بانتخابات بلدية بروما

كتبت ريم عبد الحميد - فاطمة شوقى

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، عددا من التقارير والقضايا، فى مقدمتها نتائج إعادة فرز أصوات أريزونا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية يؤكد فوز بايدن، وترشح أول مسلمة محجبة فى الانتخابات البلدية بروما.

الصحف الأمريكية:

مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية تؤيد تقديم جرعة معززة من لقاح كورونا لهذه الفئات

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة تأييدها لتوزيع ملايين من الجرعات المعززة للأمريكيين من كبار السنة وغيرهم من المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، فيما وصفته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بأنه يفتح مرحلة جديدة كبرى فى جهود التطعيم الأمريكية ضد كوفيد 19.

وأقرت مدير المراكز د.روشيل والاينسكى، الخميس، سلسلة من التوصيات من لجنة من لمستشارين. وقال المستشارون إن الجرعات المعززة ينبغى أن تقدم لمن هم فى عمر الـ 65 وأكثر، والمقيمين فى دور الرعاية ومن تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما ممن لديهم مشكلات صحية خطيرة. وستقدم الجرعة الإضافية بعد مرور 6 أشهر على الأقل من الحصول على الجرعة الأخيرة من لقاح فايزر.

لكن والاينسكى قررت تقديم توصية واحدة رفضتها اللجنة، حيث صوتت اللجنة الخميس ضد القول بأن الأشخاص يمكنهم الحصول على جرعة معززة لو كانت أعمارهم بين 18 عاما و64 عاما أو يعملون فى الرعاية الصحية أو أى وظيفة أخرى تضعهم فى خطر متزايد من التعرض للفيروس.

إلا أن والانسكى رفضت، وأعادت التوصية وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتسق مع قرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الذى سمح بالحصول على جرعة معززة فى اليوم السابق. وتغطى الفئة التى أدرجتها الأشخاص الذين يعشون فى مناطق تزيد خطر التعرض مثل السجون أو مراكز إيواء المشردين وأيضا العاملين فى الرعاية الصحية.

وعرضت اللجنة خيار تقديم جرعة معززة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما ممن لديهم مشكلات صحية مزمنة ويريدون واحدة، إلا أن المستشارين رفضوا فتح باب الجرعات المعززة أمام عمال الرعاية الصحية فى الصفوف الأمامية الذين يتمتعون بصحة جيدة وليسوا فى خطرا الإصابة بمرض شديد، لكنهم يريدون تجنب التعرض لإصابة متوسطة.

بولتيكو: نتائج إعادة فرز أصوات أريزونا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية يؤكد فوز بايدن

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن الحصيلة المراجعة اليدوية المثيرة للجدل لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 فى أكبر مقاطعة بولاية أريزونا اقتربت بشدة من الأرقام الرسمية المعلنة من قبل، وفقا لمسودة من تقرير من المتوقع تسليمه فى وقت لاحق اليوم.

ووجدت حصيلة المراجعة التى أيدها مجلس شيوخ الولاية الذى يسيطر عليه الجمهوريون، لكن ليس لها تأثير على الفوز الرسمى لبايدن بالولاية، أن بايدن هزم ترامب مقاطعة ماريكوبا بفارق 45 ألف صوت، وهى زيادة طفيفة لهامش بايدن عن الإحصاء الرسمى.

وقالت بولتيكو إن المراجعة فى أريزونا لعبت دورا أساسيا فى مزاعم ترامب بأنه قد فاز فى انتخابات 2020. ومنذ مغادرته منصبه، نشر ترامب مرارا أكاذيب بأنه لم يخسر الانتخابات، وسعى إلى تقويض الثقة فى نظام الديمقراطية الأمريكى.

وبحسب ما ذكرت المجلة، فإن مسئولى المقاطعة فى ماريوكوبا، الذى يسيطر جمهوريون على مجلس مشرفيها، ويعد أرفع مسئول انتخابات فيها أيضا جمهوريا، احتفوا بمسودة التقرير لأنه يؤكد صحة نتائجهم الخاصة بالانتخابات. وقال رئيس المجلس جاك سيلرز، الجمهورى، فى بيان: ليس هناك حاجة للتعمق فى مسودة نسخة تقرير تدقيق مجلس الشيوخ فى ولاية أريزونا لتأكيد ما كنت أعرفه بالفعل، المرشحون الذين أكدهم مجلسى مشرفى مقاطعى ماريكوبا والحاكم ووزير الخارجية والمدعى العام بالولاية، هم من فازو بالفعل. وأضاف أن هذا يعنى أن معدات الفرز قامت بغرز الأوراق بالطريقة التى تم تصميمها من أجلها، وأن النتائج عكست إرادة الناخبين، وينبغى أن تكون هذه نهاية القصة.

وتقول بولتيكو إنها قد راجعت نسخ من مسودة التقرير التى تداولها مكتب تسجيل مقاطعة ماريكوبا ومكتب وزير خارجية أريزونا، وكان كلاهما معارضا لإعادة الفرز فى الولاية. ورفض متحدث باسم وزير خارجية الولاية الحديث عن دقة المسودة ورفض مشاركة كيفية تلقى نسخة منها.

تكساس تجرى تدقيقا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد 10 أشهر على إجرائها

أعلن مكتب وزير خارجية ولاية تكساس أن سيتم إجراء تدقيق فى نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى أكبر أربع مقاطعات بالولاية، وذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب حاكم تكساس جريج أبوت للقيام بذلك.

وأصدر المكتب بيانا مساء أمس، الخميس، يؤكد أن وزير الخارجية لديه السلطة بموجب قانون تكساس لإجراء تدقيق جنائى شامل لأى انتخابات، وأنه بدأ بالفعل العملية فى أكبر مقاطعتين ديمقراطيتين فى تكساس، واكبر مقاطعتين جمهوريتين، لانتخابات 2020.

وتابع البيان قائلا إنهم يتوقعون ان يقدم المجلس التشريعى التمويل لهذا الغرض.

وكان ترامب قد أصدر أمس الخميس خطابا أرسله إلى أبوت، يزعم أنه برغم فوزه فى الولاية، فإن مواطنى تكساس يريدون تدقيق الانتخابات. وضغط ترامب على أبوت لإضافة مشروع قانون للتدقيق الجنائى لانتخابات 2020 على أجندة الجلسة الثالثة الخاصة للمجلس التشريعى.

وكتب ترامب يقول: تكساس تريدك أن تتحرك الآن، مشيرا إلى أن بطاقات الاقتراع فى الولاية يتم الاحتفاظ بها بعد 22 شهرا فقط من الانتخابات. وأضاف أن مواطنى تكساس لا يثقون فى نظام الانتخابات، ويريدون قيادتك فى هذه القضية، وهو أول شىئ يهتمون به. وتابع ترامب قائلا إن الوقت ينفذ سريعا، وينبغى أن يتم إنجاز الأمر هذا الأسبوع.

وكان بايدن قد فاز فى مقاطعات دالاس وهاريس وتارنيت فى عام 2020، بينما فاز ترامب بمقاطعة كولين. وكان المشرعون من الحزب الجمهورى فى تكساس يضغطون على تشريع من شأنه أن يتطلب مراجعة لنتائج عام 2020 فلا أكبر مقاطعات تكساس، والتى ذهب معظمها لبايدن.

اتهامات لنائبة من أصل فلسطينى بالكونجرس الأمريكى بمعاداة السامية

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن مساعى تخصيص مليار دولار لدعم نظام القبة الحديدية فى إسرائيل قد أدت إلى نقاش ساخن فى مجلس النواب الأمريكى، حيث وجه العديد من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس اتهامات لنائبة ديمقراطية بمعاداة السامية.

وكانت النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية عن ولاية ميتشيجان وعضو الكونجرس الوحيدة من أصل فلسطينى، قد أخبرت زملائها فى خطاب بالمجلس أنها ستصوت ضد القرار بسبب آرائها بشأن إسرائيل. وقالت طليب إنها لن تدعم جهود لتمكين ودعم جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها نظام فصل عنصرى.

وبعد فترة قصيرة من جدل طليب ضد مشروع القانون وجه النائب الجمهورى تشاك فليشمان توبيخا لها، وقال: ظهرت الحقيقة أخيرا على منصة مجلس النواب فى الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا الآن من زميلتى عبر الممر تصريحا صادما، إنها تعارض ذلك لأن لديهم أقلية فى حزب الأغلبية، معادية لإسرائيل ومعادية للسامية، وكأمريكيين لا يمكننا الدفاع أبدا عن ذلك.

وتخلى الئاب تيد دويتش، الديمقراطى من فلوريدا، عن كلمته المعدة مسبقا للرد مباشرة على خطاب طليب. وقال: لا يمكننى السماح لأحد زملائى بالوقوف على منصة مجلس النواب ووصف دولة إسرائيل "الديمقراطية اليهودية" بأنها دولة فصل عنصرى. وتابع قائلا إن توصيف دولة إسرائيل بشكل خاطئ يتفق مع، لنكن واضحين، أولئك الذين يدافعون عن تفكيك الدولة اليهودية الواحدة فى العالم.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد وافق بأغلبية كبيرة على تمويل جديد لنظام القبة الحديدية الإسرائيلى بقيمة مليار دولار. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التصويت الذى جاء بتأييد 420 صوت مقابل رفض 9 يساعد على استبدال الصواريخ الاعتراضية المستخدمة خلال القتال العنيف فى الحرب المدمرة فى غزة فى مايو الماضى، وهو ما يعكس الدعم الواضح للدولة العبرية من جانب الحزبين والمستمر منذ عقود.

الصحف البريطانية:

تايمز: خطة بريطانية بمليارات الدولارات لبناء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء

قالت صحيفة تايمز إن الحكومة البريطانية تدعم خطة قيمتها مليارات الدولارات لبناء محطة كبيرة أخرى تعمل بالطاقة النووية فى بريطانيا لتخفيف الضغط على إمدادات الكهرباء.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تجرى الآن مناقشات مع شركة تصنيع المفاعلات النووية الأمريكية ويتسنج هاوس، حول اقتراح لتطوير مصنع جديد فى انجليزلى فى ويلز.

وسيكون هذا المشروع بالإضافة إلى محطة نووية ثانية فى هنكلى بويت، بسومريست، قيد التشييد، واقتراح بمفاعل جديد فى سوفولك، وفى مرحلة متقدمة من التخطيط.

لو تم المضى قدما فى المحطة الجديدة فى ويلفا، فستكون قادرة على ما يكفى لتزويد أكثر من ستة ملايين منزل بالكهرباء، ويمكن تشغيلها فى منتصف العقد القادم.

وتقول الصحيفة أنها علمت أن الحكومة تشعر بقلق متزايد من أن المشروعات النووية الحالية لن تقدم لطاقة المطلوبة لتلبية أهداف الحد من الكربون.

. وتمتلك بريطانيا سبع محطات نووية تقدم حوالى 17% من احتياجاتها من الكهرباء، لكن هذا سيتراجع إلى النصف بحلول عام 2024. ومن المقرر أن يتم إغلاق محطات أخرى بين عامى 2024 و2030، وحتى مع مشروع هنكلى بوينت الجديد، الذى سيصبح فعالا فى عام 2027 وستزود الكهرباء لستة ملايين منزل، فإن نسبة الطاقة النووية فى الشبكة سيتراجع.

ولفتت تايمز إلا أن تطوير محطات طاقة نووية جديدة فى بريطانيا له تاريخ طويل ومقلق، إلا أن إحلال المحطات هام من أجل المستقبل، وفقا لمستشارى المناخ للحكومة. وسيتحاج نظام الكهرباء فى بريطانيا للتخلى عن الكربون بحلول عام 2035 من أجل تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقالت مصادر حكومية رفيع المستوى إن وزير الأعمال كواسى كوارتنيج، يشعر بالقلق من أنه فى ظل الخطط الحالية، فإنه بحلول بداية العقد القادم، ستكون نسبة الطاقة النووية فى الشبكة غير كافية لتقديم حمولة أساسية يعتمد عليها مع خروج محطات الغاز من العمل بشكل تدريجى.

لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس تستدعى بعض مساعدى ترامب لتقديم شهادتهم

أرسلت لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب الأمريكى استدعاء لرئيس موظفى البيت الأبيض فى عهد ترامب مارك ميدوز وعددا من كبار مساعدى الرئيس السابق، وطالبتهم بتقديم شهادتهم لتسليط الضوء على اتصالات ترامب التى لها صلة بأحداث الشغب التى وقعت فى 6 يناير الماضى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن مذكرات الاستدعاء والمطالبات بالإفادات تعد أقوى إجراءات تحقيقية تتخذها اللجنة منذ أن تقدمت بطلبات للحصول على سجلات وطلبات حفظ السجلات التى شكلت الأساس لتحقيق فى تورط البيت الأبيض المحتمل.

واستهدف محققو اللجنة المختارة فى مجلس النواب أربعة من أقرب المساعدين للرئيس السابق، وهم نائب رئيس موظفى البيت الأبيض دان سكافينو، والمدير السابق لحملة ترامب ستيف بانون، والرئيس الموظفين السابق بالإنابة لوزير الدفاع، إلى جانب ميدوز.

وقال رئيس اللجنة المختارة بينى تومسون، فى خطابات الاستدعاء إن اللجنة لديها سبب للاعتقاد أنهم لديهم معلومات ذات صلة لفهم أنشطة مهمة أدت إلى أحداث الكابيتول فى 6 يناير. وأضاف أنه وفقا لذلك، فإن اللجنة تسعة إلى وثائق وشهادة تتعلق بتلك الأمور وغيرها فيما يأتى فى إطار تحقيق اللجنة المنتقاة.

ومن المتوقع أن تفوض اللجنة المختارة بالمزيد من مذكرات الاستدعاء، وتقرر جدولا زمنيا لمقابلات مغلقة مع الشهود الرئيسيين وأيضا الجلسة العامة الثانية للتحقيق، فى الأسابيع القادمة، وفقا لمصادر مطلعة على المداولات الداخلية.

وتقول الجارديان إن مساعدى ترامب المجبرين على التعاون مع اللجنة المختارة لديهم بعض المعرفة الأكثر قربا لما كان يفعله الرئيس السابق وتفكيره خلال اقتحام الكونجرس، وما عرفه مسبقا من خطط لوقف التصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال الرئيس ترامب فى بيان إنه سيحارب مذكرات الاستدعاء باستخدام الميزة التنفيذية. ومن المقرر أن تتسبب معارضته فى معركة قانونية، تطلب من المحاكم تحديد المدى الذى يمكن للرؤساء السابقين استخدام الميزة التنفيذية بعد مغادرتهم المنصب.

الصحف الإيطالية والإسبانية

مريم على.. أول مرشحة محجبة بانتخابات روما فى أكتوبر وتوقعات متزايدة بفوزها

أصبحت مريم على، طالبة قانون مسلمة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يزداد توقعات فوزها فى انتحابات مجلس البلدية فى روما المقررة فى أكتوبر المقبل، رغم أنها أصغر المرشحين سنا (20 عاما)، لتصبح أول مسلمة محجبة تترشح فى تلك الانتخابات.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن مريم هى ابنة إمام مسجد ديلا ماجليانا، سامي سالم، وتحظى بتقدير كبير بين مستخدمى الانستجرام بشكل خاص لأنها دائما تتحدث بشكل لائق وتجيب على جميع الأسئلة دون تحيز".

وترشحت مريم إلى جانب الديمقراطيين - ديمقراطية التضامن - في ائتلاف يسار الوسط إلى جانب مرشح ديموقراطية الديمقراطيين روبرتو جوالتيري - يرشح نفسه لمقعد في مجلس المدينة أو في مجلس المدينة الحادي عشر.

وأوضحت الصحيفة أن مريم مواطنة إيطالية فهى مولودة فى إيطاليا، وكان سبب ترشحها فى الانتخابات هى محاولة مساعدة المدينة التى ولدت وترعرعت فيها وأصبحت تعرف احتياجاتها، وهى أول مسلمة محجبة تترشح لمثل هذه الانتخابات .

وأوضحت مريم عند ترشحها "أنا لا أتقدم بتمثيل المسلمين فى إيطاليا ..أنا مرشح كمواطن إيطالى"، موضحة "ترشحى ليس له أى علاقة بالدين، بصفتى مواطنة إيطالية اتقدم لامثل الشباب وكبار السن والمحتاجين ليتمكنوا من الوصول إلى يد العون".

وأضافت مريم " أرغب فى أن أكون نشطة دائما كمواطنة وأن أساعد الأخرين بقلب..هذا ما علمنى أياه والدى ودينى".

ثوران جديد لبركان فويجو فى جواتيمالا وتدفقات الحمم وأعمدة رماد ضخمة

سجل بركان فويجو الواقع في جواتيمالا ، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى ويقع على بعد حوالي 45 كيلومترًا غرب العاصمة الجواتيمالية ، ثورانًا جديدًا أمس الخميس مع تدفقات الحمم البركانية وأعمدة ضخمة من الرماد، حسبما قالت صحيفة "تيلى ثينكو" الإسبانية.

ويقع بركان فويجو ، الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا ، على بعد 35 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة جواتيمالا ، بين مقاطعات إسكوينتلا وساكاتيبيكيز وتشيمالتنانجو، ويعتبر من بين ثلاثة براكين نشطة فى جواتيمالا، ولكنه حتى الآن لم يتسبب فى عمليات اجلاء.

وقال إميليو باريلاس ، المتحدث باسم المعهد الحكومي لعلم البراكين (إنزيفوميه): "إن النشاط الذي يتم تسجيله في الوقت الحالي يتوافق مع بداية ثوران بركاني ذو طابع سترومبوليان (مزيج من الانفجارات وتدفقات الحمم البركانية) أو شديد الانسيابية".

وأضاف المسؤول أن الانفجار تسبب في نزول مادة بركانية نارية (تدفق الحمم البركانية) ، وهي المادة الرئيسية التي يبلغ طولها 6 كيلومترات، أسفل واد على الجانب الجنوبي الغربي يصل إلى قاعدة البركان.

وأوضح باريلاس أن المرحلة البركانية الأقوى التي تم تسجيلها منذ 3 يونيو 2018 ، عندما تسبب ثوران قوي في انهيار جليدي دمر مجتمع سان ميجيل لوس لوتس وجزءًا من طريق سريع في بلدة ألوتينانجو المجاورة ، مما أسفر عن مقتل 215 شخصًا.

أشار المنسق الوطني للحد من الكوارث (كونريد) ، الهيئة المسؤولة عن الحماية المدنية ، إلى أنهم أبلغوا عن هطول أمطار رماد في عدد من المناطق من بينها المنطقة المحيطة بالبركان.

وقال ديفيد دي ليون ، المتحدث باسم كونريد: "في الوقت الحالي ، لم يتم تنفيذ أي عمليات إخلاء ، لكن السلطات الإقليمية تحافظ على إجراءات المراقبة في المناطق المحيطة.

وطلب عمدة مدينة إسكوينتلا ، أبراهام ريفيرا ، من سكان المناطق القريبة من البركان تجنب الاقتراب من الوديان الطبيعية التي تنحدر من خلالها تدفقات الحمم البركانية ، وحذر من مخاطر الأمطار التي تعقد الوضع بسبب احتمال حدوث انخفاض، في الوحل الذي يمكن أن يقطع عدة طرق إلى بعض القرى.

في 11 سبتمبر ، سلم المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي في جواتيمالا " إناسيف " (Inacif) إلى عائلاتهم رفات 14 شخصًا ماتوا مدفونين أثناء ثوران بركان فويجو في عام 2018.

ولم تحدد إناسيف حتى الآن 137 شظية عظام بشرية تم العثور عليها في تلك المأساة ، لكن السلطات قالت إن العملية صعبة لأن الحرارة دمرت مادة وراثية حيوية.

"مارادونا" يصبح رمزا غير قابل للاستبدال.. صحيفة أرجنتينية تكشف التفاصيل

أطلقت شركة كرة القدم الإسبانية، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لـ 50 من أساطير كرة القدم في كل العصور ، ومن بينها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، حسبما قالت صحيفة أنفوباى الأرجنتيينة.

وقالت الصحيفة إن أحد الشركات المتخصصة فى ألعاب الفيديو أعلنت عن إطلاق 50 رمزا قابل للاستبدال NFT) لنجوم كرة القدم العالميين في كل العصور، وتشمل دييجو مارادونا.

ضمن هذا البرنامج الفريد ، يمكن لمستخدمي الموقع العثور على بطاقات رقمية (NFTs) للعديد من أساطير كرة القدم الأخرى مثل ميشيل بلاتيني وماركو فان باستن وستيفن جيرارد ويوهان كرويف وفرانز بيكنباور وإيكر كاسياس. "تمثل كل بطاقة أسطورة موسمًا تاريخيًا في مسيرة اللاعب، مرة واحدة في الشهر ، سيكون أساطير خاصة أسبوعيًا حيث يمكن استخدام البطاقات. بالنسبة لهذه الأحداث ، نخطط لتضمين أسعار خاصة ".

ما هو NFT؟ إنه نوع من الأصول المشفرة الرقمية يعتمد على عقد ذكي. إنه يمثل شيئًا فريدًا ، سواء كان صورة أو مقطع فيديو أو صوتًا أو عملًا فنيًا ، إلخ. وبفضل هذا العقد الذكي ، من الممكن معرفة ما إذا كان أصليًا بشكل أساسي ، وثانيًا ، لمن ينتمي حقًا ، بهذه الطريقة ، لا يمكن سرقتها أو تزويرها بأي شكل من الأشكال. على سبيل المثال ، يمكن تحويل صورة شائعة ليونيل ميسي (الذي يمتلك أيضًا NFT) إلى رمز مميز غير قابل للاستبدال من خلال عملية blockchain.

وصلت NFTs أيضًا إلى عدد من مصممي الأزياء، فأنت قد تشتري حذاء أو قميص ولكن لن ترتديه أبدًا، تعتبر NFTs أصل مشفر وليست عملة مشفرة، وهي قائمة على الإيثر وتُستخدم العملة المشفرة إيثريوم في عمليات الشراء.



