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الصحة: زيادة إنتاج فاكسيرا من لقاح كورونا يوميا لمليون جرعة خلال أسابيع

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:52 م
الصحة: زيادة إنتاج فاكسيرا من لقاح كورونا يوميا لمليون جرعة خلال أسابيع
ماجد تمراز

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قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إنه خلال من 5 إلى 6 أسابيع، ستتم مضاعفة إنتاج "فاكسيرا" العجوزة من لقاحات كورونا، حيث سيصل إنتاجه إلى مليون جرعة يومياً، مشيرة إلى أنه لا يوجد الآن تحد له علاقة بنقص اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc مصر": "أناشد كل أولياء الأمور، نحن الآن نعطى التطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم، لذلك عليكم التوجه من اجل الحصول على اللقاح حتى تكتمل الدائرة، وخلال شهرين سيتم تلقيح طلبة الثانوية، والهدف هو حماية أبنائنا، لأن الذهاب إلى المدرسة ليس فقط من أجل التعليم، وإنما هناك اختلاط وتعاملات بين الطلاب يجب أن تستمر ودول العالم كلها عادت بها الدراسة".

وقال: "من لم يصل إليه الرسالة الخاصة بموعد ومكان التلقيح، عليه أن يدخل على الموقع بشكل طبيعى، ويقوم بإعادة تنشيط، وعلى الفور سيتم إرسال رسالة له بكافة التفاصيل".

وتابعت: "نجن لدينا كل الأدوية الموجودة فى البروتكولات العالمية، الأدوية مرتفعة الثمن والفعالة جميعها موجودة، ووصلنا عشرات الآلات من 3 أنواع فعالة للغاية وأثبتت فعاليتها قبل أن يتم وضع المريض على النفس الصناعى، مهما كان سنه أو حالته المرضية إذا كان مصاباً بمرض مزمن، وتمكنا من إحضارها ووضعها فى البروتوكول وبكميات كبيرة، ونسعى لتصنيعه فى مصر وهناك 4 شركات ستنتجه، وقمنا بتجديد كامل للبروتوكول".

وقالت: "أى مريض أو مستشفى فى القطاع الخاص لا يوجد لديها تلك الأدوية، يقومون بإرسال شيت، ويتم التوجه لاستلام العلاج فورا ومجانا، وبشرط ألا يتم كتابتها فى فاتورة المريض".

 


كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

لقاح كورونا

فاكسيرا

فاكسيرا العجوزة

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