الرئيس السيسي يتفقد توسعة الدائرى من محور جيهان السادات حتى شبرا-بنها الحر

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة، حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.