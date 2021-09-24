الجزائر تؤكد التزامها بدعم الجهود الرامية إلى بناء عالم خال من الأسلحة النووية

وكالات

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة التزام بلاده بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبناء عالم خال من الأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة، اليوم الخميس، مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد،على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وكتب وزير الخارجية الجزائري تغريدة - عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، للتأكيد على التزام الجزائر بدعم جهوده الرامية لتحقيق أهداف المعاهدة وبناء عالم خال من الأسلحة النووية".

كما أكد وزير الخارجية الجزائري،أن بلاده ستواصل دعم المسار الأممي الخاص بالحظر الشامل للتجارب النووية انطلاقًا من المآسي والآلام التي تعرضت لها جراء التجارب النووية المدمرة للقوة الاستعمارية.