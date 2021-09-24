البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية لمعالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

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أكد مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوما جاه، أن مساعدة الحكومة اللبنانية على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر الأولويات في جدول أعمال البنك بالبلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كوما جاه.

وأضاف كوما جاه أن اللقاء ركز على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعم لبنان.. مشددا على استعداد البنك لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء، والمضي في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضاً مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة وللبنك أيضًا.

وطلب مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي من وزير المالية اللبناني المساعدة في دفع عملية تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي.

وعبر كوما جاه عن رغبة البنك الدولي في أن يكون شريكا في جهود إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلّم، معتبر أنه أمر مهم للغاية.

كما بحث الجانبان التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات، حيث أكد وفد البنك الدولي الاستعداد لدعم الجهود في معالجة الأزمات بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة.