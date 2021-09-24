البطريرك المارونى فى لبنان: الحكومة الجديدة تفتح طاقة الأمل

إيمان حنا

قال البطريرك الماروني بلبنان مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الجديدة تفتح طاقة الأمل لأننا كنا نعاني من غياب وجود حكومة"، وقال: "تحدثت مع عون في كافة القضايا المعيشية والاقتصادية والتربية وملف المحروقات"، وفق موقع لبنان



وأضاف: "أملنا كبير بأنه طالما هناك حكومة وأشخاص ممتازون في الحكومة لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام وأن تعود الحياة كما كانت، شرط ألا يتعاطى السياسيون بالحكومة والوزراء والعدالة وألا تتعاطى الطوائف بالعدالة فنحن بلد يفصل بين الدين والدولة".



وتابع: "نعطي الثقة الكاملة للحكومة لأن تقوم بعملها لصون كرامة الإنسان وحقوقه في دولة ذات سيادة"، وشدد الراعي على أهمية فصل السلطات وعلى وجوب فصل الدين عن الدولة، متمنياً على رجال الدين عم التدخل في شؤون السياسة، وأضاف: "التدخلات تعرقل سير الأمور وعلينا ألا ننشر غسيلنا أمام الناس. فليتحدّث الإعلاميون عن الإيجابيات الموجودة فنحن اليوم في حالة مرض إنّما يجب أن نهتمّ في أن نُشفى منه".