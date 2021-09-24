الأمطار تغرق شوارع العريش وظهور برك مياه في الشوارع.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل سقوط الأمطار بغزارة على سواحل مدينة العريش صباح اليوم الجمعة، وتسببت الامطار فى تكون برك بالشوارع، كما تعرضت مناطق بئر العبد والشيخ زويد لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة .

وبدورهم تبادل أهالى شمال سيناء التهانى بسقوط المطر وأطلقوا علي أول سقوط للمطر "أمطار الخير".

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكاوى وأنه مبكرا سيتم الدفع بمعدات شفط المياه للتخلص من البرك وأى عوائق مائية على الطرق.

وكانت شمال سيناء بدأت تعرضها لسقوط الامطار منتصف هذه الليلة بكميات خفيفة صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .

وسقطت الأمطار على ساحل مدينة العريش ومناطق غرب محافظة شمال سيناء، وجأت بعد اسبوع من تعرض مناطق بئر العبد غرب المحافظة لسقوط أمطار خفيفة .

وفى مناطق وسط سيناء، أعلنت مجالس المدن رفع الاستعداد تحسبا لأى سيول محتملة فى المناطق الجبلية، وشكلت مجالس المدن بمركزى الحسنة ونخل لجان طوارئ وغرف عمليات وانتهت من مراجعة اداء معداتها وخطط مواجهة السيول بالتعاون مع مختلف مديريات الخدمات والهلال الأحمر .

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن غرفة المحافظة لم تتلقى أى بلاغات رسمية بحوادث نتيجة هذه التقلبات الجوية وان التعليمات صدرت لمختلف مجالس المدن والمستشفيات والجهات الخدمية المعنية بالبقاء فى وضع استعداد لأوى تقلبات جوية مفاجئة خلال الأيام القادمة .



سقوط الأمطار بشوارع مدينة العريش (4)



امطار متوسطة بشوارع مدينة العريش (5)



سقوط الأمطار بشوارع مدينة العريش (5)



سقوط الأمطار بشوارع مدينة العريش (2)



سقوط الأمطار بشوارع مدينة العريش (3)



سقوط الأمطار بشوارع مدينة العريش (1)



امطار متوسطة بشوارع مدينة العريش (1)



امطار متوسطة بشوارع مدينة العريش (4)