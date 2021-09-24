الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة من توقيت "2: 8" صباحا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.