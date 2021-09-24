افتتاح مسجد المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه ببنها.. صور

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افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين، والمستشار إبراهيم لاشين اليوم الجمعة، مسجد المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في شهر ديسمبر من العام الماضي بقرية ميت عاصم مسقط رأس العائلة، بحضور نجل الراحل المستشار ابراهيم لاشين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود، افتتاح المسجد رسميًا وإطلاق إسم "إبراهيم الخليل" على المسجد.

وأدى الشيخ صفوت خطبة الجمعة حول المواساة في حب الوطن، مؤكدًا أنه لا دين بدون وطن، وأن خونة الدين والعلم ودعاة الإرهاب هم الخطر الحقيقي، مما يستوجب مواجهتهم بالفكر وتغيير سلوكيات استخدام الدين كمظهر، وأن رسالة النبي هو إتمام مكارم الأخلاق.

كما دعا وكيل وزارة الأوقاف، بالرحمة للراحل لاشين، قائلًا: "كان إنسانًا متواضعًا ولم يتأخر عن معونة أحد أبدًا".

وعلى هامش الافتتاح نظمت أسرة الراحل قافلة طبية للتسجيل والحصول على لقاح كورونا لأهالي القرية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين وجهوا الشكر للأسرة والدعاء للراحل.