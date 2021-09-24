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اعرف إزاى تستخرج اشتراكات السكة الحديد والأوراق المطلوبة × 11 معلومة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 03:30 ص
اعرف إزاى تستخرج اشتراكات السكة الحديد والأوراق المطلوبة × 11 معلومة قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج الاشتراكات على قطارات السكة الحديد، وذلك تزامنا مع اقتراب العام الدراسى الجديد، وذلك خلال التقرير التالى:

1- التوجه لأحد مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات الرئيسية.

2- شراء استمارة اشتراك واستيفاء البيانات الموجودة بها مع تثبيت الصورة الشخصية بالمكان المحدد لذلك.

3ـ اعتماد استمارة الاشتراك من جهة الإدارة إذا كان قطاع عام أو خاص أو المدرسة أو الجامعة إذا كان طالبا.

4ـ لا بد أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك.

5ـ اشتراكات الطلبة تصرف للطلاب المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلاب الانتساب الموجه فقط.

6ـ يسمح لحامل اشتراكات الطلبة باستقلال قطارات الدرجة الثانية المميزة فقط (القطارات العادية بنوعيها المسماة القطارات المميزة والقطارات المطورة).

7ـ تكون مدة اشتراك الطلبة من بداية العام الدراسى حتى نهاية العام الدراسى فقط.

8- الدعم على اشتراكات الطلبة يبلغ 98%.

9- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر - 3 شهور - 9 شهور - 12 شهرا) حسب رغبة الراكب.

10- تختلف قيمة الاشتراك وفق نوعه والمسافة التي سيقطعها طالب الاشتراك بين محطتى القيام والوصول.

11- يتم ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد لمن دون السن مع استمارة الاشتراك.


السكة الحديد

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