اليوم السابع
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الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:43 م
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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 77.60 دولار.. و73.49 للخام الأمريكى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 77.60 دولار.. و73.49 للخام الأمريكى نفط - أرشيفية
كتبت ـ مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 77.60 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.49 دولار للبرميل.
 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، واصلت ارتفاعها  لتصل إلى قرب أعلى مستويات لها خلال شهرين، كما أنها في اتجاهها  لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
 
 
وحققت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الرابع  لها على التوالي بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. 
 
 

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