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ابتداء من الغد ولمدة 45 يوما.. إغلاق كلى لشارع 79 بمنطقة المعادى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 07:00 م
ابتداء من الغد ولمدة 45 يوما.. إغلاق كلى لشارع 79 بمنطقة المعادى أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

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تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع 79 بمنطقة المعادى بالقاهرة، حيث تستغرق الأعمال 45 يوما ابتداء من غد السبت.
 
وقررت إدارة مرور القاهرة ما يلى:
 
ـ غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط .. دون تنفيذ أى أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الإستقباء على حركة المرور بميدان النادى.
 
ـ الاستبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24) ، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادى ، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى.
 
 
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المرور

الطرق

طرق مغلقة

تحويلات مرورية

الداخلية

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