اليوم السابع
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إنشاء محطة كهرباء بالمنطقة الصناعية بالسادات لخدمة 1076 مصنعًا

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 12:29 م
إنشاء محطة كهرباء بالمنطقة الصناعية بالسادات لخدمة 1076 مصنعًا رئيس جهاز السادات يتفقد محطة كهرباء السادات
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، لمتابعة نسب التنفيذ، وعلى رأسها محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة، الجاري تنفيذها بواسطة شركة سيمنيز الألمانية بقدرة 525 ميجا فولت أمبير.

وأوضح المهندس رجب سالمان في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أهمية هذه المحطة تأتى كونها تخدم منطقة صناعية كبرى تحتوى على عدد 1076 مصنعًا بمختلف الأنشطة والمساحات، كما يتم تنفيذ هذه المحطة بتقنيات تتبع متطورة لم يتم استخدامها فى مصر والشرق الأوسط من قبل.

وطالب رئيس الجهاز، الشركة المنفذة بضرورة رفع أى مخلفات بالموقع وإزالة كافة العوائق التى من شأنها أن تؤثر على سير العمل بالمحطة، مؤكداً سرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد وبأعلى جودة.

كما تم خلال الجولة متابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، والمشروعات الأخرى التى تم الانتهاء منها وفى مرحلة التشغيل.

 


وزارة الاسكان

المدن الجديدة

مدينة السادات

محطات كهرباء

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