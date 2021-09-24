إقبال كبير على شواطئ مطروح رغم الجو الخريفى.. فيديو

مطروح – حسن مشالى

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، رصد خلاله أجواء مصيف مطروح، وتوافد أعداد كبيرة للاستمتاع بالشواطئ، على الرغم من الطقس الخريفى.

ويتوافد على محافظة مطروح، والساحل الشمالى الآلاف من مختلف المحافظات، خلال هذه الفترة، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة بطول نحو 300 كيلو متر من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء نهارا.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، وقت غروب الشمس على شواطئ مدينة مرسى مطروح، واستمتاع أعداد كبيرة بالسباحة والطبيعة المتميزة ومناخها المعتدل، على الرغم من بداية فصل الخريف، وتراجع نسب الإشغال مقارنة بشهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر.

كما رصدت أجواء المصيف المبهجة، وسباحة أعداد من المصطافين واستمتاعهم بالطبيعة الخلابة، فى ظل الإقبال على الشواطئ المختلفة، وقرى ومنتجعات الساحل الشمالى، خلال الفترة الحالية.

وكان شهر أغسطس الماضى الذى يمثل ذروة المصيف، قد شهد ارتفاع نسب الإشغال الفندقى والمصيفى بشكل كبير.

وأكد رمضان الفردى مسئول أحد الشواطئ العامة بمطروح، أن نسب الاقبال عالية فى هذا التوقيت، وأن المصيف كان ناجحا بالنسبة للجميع، وأن العمل على الشواطئ مستمر خلال الفترة المقبلة حتى منتصف شهر اكتوبر، فى ظل الطقس المعتدل ومع توافد المصطافين.

على جانب آخر تشير الإحصائيات إلى تراجع نسب الإشغال بالمنشآت السياحة (الفنادق، المنتجعات، القرى السياحية) ومنشآت السكن المصيفى، الذى يستوعب غالبية المصطافين مثل الشقق المفروشة والشاليهات، عن الشهر الماضى.

كما تشير الإحصائيات الأولية لمحافظة مطروح، إلى أنه توافد حوالى 7 ملايين مصطاف منذ بداية موسم الصيف السياحى.

وتتميز شواطئ مطروح، بصفات فريدة تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين يصعب مقاومته، وتمتاز الشواطئ بمياهها الفيروزية وشفافيتها العالية والرمال البيضاء الناعمة التى تعطى انطباعاً ببكارة المنطقة وعدم تلوثها.