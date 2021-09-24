اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 02:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أئمة وواعظات السودان يغادرون القاهرة بعد انتهاء التدريب المشترك بالأوقاف.. صور

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:25 م
أئمة وواعظات السودان يغادرون القاهرة بعد انتهاء التدريب المشترك بالأوقاف.. صور أئمة وواعظات السودان يغادورن القاهرة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها، مغادرة، وفد أئمة وواعظات السودان الشقيق، منذ قليل، أرض الوطن إلى جمهورية السودان بعد انتهاء أعمال الدورة التدريبية الثانية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرن الأئمة والواعظات السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة الواعظات المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الخميس، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، بحضور السفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة.

وأعرب الأئمة والواعظات السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال، مشيدين بالدورة، متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.

 

IMG-20210924-WA0028
 

 

IMG-20210924-WA0029
 

 

 

IMG-20210924-WA0030
 

 

 

IMG-20210924-WA0031
 

 

 

IMG-20210924-WA0032

 

 


واعظات السودان

أئمة الأوقاف

الأوقاف

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة