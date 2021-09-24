أئمة وواعظات السودان يغادرون القاهرة بعد انتهاء التدريب المشترك بالأوقاف.. صور

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها، مغادرة، وفد أئمة وواعظات السودان الشقيق، منذ قليل، أرض الوطن إلى جمهورية السودان بعد انتهاء أعمال الدورة التدريبية الثانية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرن الأئمة والواعظات السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة الواعظات المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الخميس، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، بحضور السفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة.



وأعرب الأئمة والواعظات السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال، مشيدين بالدورة، متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.



















