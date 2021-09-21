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وصول حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" اليوم الثلاثاء بسوهاج تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 01:00 ص
وصول حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" اليوم الثلاثاء بسوهاج تعرف على التفاصيل جانب من الحمله - صورة أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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 أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن وصول فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، للعمل بسوهاج اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
 
 
وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرة إلى تواجد الحملة بالأماكن التالية :
 
بمقر مركز شباب مدينة ناصر من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١١ صباحا وفي ميدان العارف من الساعة ١١ ص وحتى الساعة ١٢ ظهرا وفي حى الحويتي من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الواحدة مساءا، وفي ميدان الشهيد من الساعة ١ مساءا وحتى ٣ مساءا وفي شارع المخبز الآلي من الساعة ٣ وحتى الساعة ٤ مساءا، وفي ميدان الثقافة من الساعة ٥ مساءا وحتى الساعة ٦ مساءا وبشارع أسيوط سوهاج من ٦ م وحتى ٧ مساءا و بقرية جزيرة شندويل من الساعة ٧ وحتى الثامنة مساءا. 
 
وناشدت وكيلة الوزارة المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

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