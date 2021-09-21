نتيجة الثانوية العامة دور ثانٍ اليوم.. و"اليوم السابع" يتيح الاستعلام برقم الجلوس

كتب محمود طه حسين

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى، حيث أكد الدكتور طارق شوقى، ، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر اليوم ٢١ سبتمبر..

وأكدت الوزارة ، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات.





فيما ينشر اليوم السابع" نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، في إطار الحرص لى تقديم الخدمات لقرائه، حيث يستطيع الطالب الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها ونشرها على موقع اليوم السابع"، وتأتى خطوة نشر النتيجة من قبل اليوم السابع" بعد حصول المؤسسة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى للدورين الأول والثانى.