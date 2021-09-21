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مواصفات قطارات خط القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية × 7 معلومات

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 02:00 ص
مواصفات قطارات خط القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية × 7 معلومات القطار الكهربائى الجديد
كتب ــ رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" في 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن القطارات المتعاقد عليها لصالح خط القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر الممتد بطول 103 كم والجارى تنفيذه ومواصفاتها وما وصل منها حتى الآن خلال التقرير التالى:

1ـ  وصل منها حتى الآن قطارين من إجمالي 22 قطارا متعاقد عليها لصالح هذا الخط.

2ـ القطارات الواردة مكيفة تم تصنيعها في الصين.

3ـ تتميز بوجود ممر ممتد داخل عرباتها يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

4ـ تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

5ـ يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

6ـ يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

7ـ تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.

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القطار الكهربائى

العاصمة الإدارية

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