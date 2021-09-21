مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية كفر الصالحين بمركز مغاغة

المنيا –حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر الصالحين بمركز مغاغة، والتى بدأت أمس وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.