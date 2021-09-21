محافظ سوهاج ناعيا المشير طنطاوى: أفنى حياته فى خدمة الوطن

سوهاج - محمود مقبول

نعى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، المشير "محمد حسين طنطاوى" القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والذى وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز خمسة وثمانون عاماً.

وقال "الفقي": "إن مصر فقدت اليوم قامة وقيمة وطنية كبيرة، وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث أفنى الفقيد حياته فى خدمة الوطن، وتولى مسئولية البلاد فى مرحلة حرجة، واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به فى الوطنية والإخلاص، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".