فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثانٍ بعد النتيجة واستلام الشهادات

كتب محمد صبحى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى عقب الانتهاء من إعلان النتائج مباشرة واستلام الطلاب للشهادات من المدارس، نظرا لكونها تتضمن الرقم السرى للطالب، وذلك على موقع التنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة بالمعاهد الحكومية والخاصة، وكذلك بعض الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة لافتا إلى أن سيتم الاعتماد على مجموع الطلاب فى الترشيح للكليات، محذرا الطلاب من الالتحاق بالكيانات الوهمية دون التأكد من كونها معتمدة من وزارة التعليم العالى.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى، فيما أكدت الوزارة، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات متعددة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه جارى مراجعة النتيجة وتجميعها تمهيدا لإعلانها اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن النتيجة في المراحل الأخيرة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وستكون جاهزة اليوم الإثنين بعد مراجعتها أكثر من مرة، لافتة إلى أنها ستكون مبشرة لطلاب الدور الثانى الذين أدوا الاختبارات.