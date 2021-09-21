زراعة الشرقية: جنى 6472 فدان قطن من المساحة المنزرعة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية: إن المساحة التى تم جنيها من محصول القطن منذ انطلاق موسم الجنى يوم السبت الماضى، بلغت 6472 فدانا من المساحة المنزرعة قطن هذا العام، مع استمرار أعمال الجنى، موضحا: أن إن سعر قنطار القطن بالمحافظة من خلال مزاد علنى تم بين 23 شركة غزل وصل إلى 4630 جنيه، وهذا سعر لم يحدث فى تاريخ مصر.

وأوضح: أن سعر قنطار القطن العام الماضى كان 1800 جنيه، بالرغم من عدم وجود أى ارتفاع فى سعر البذور والتكلفة المادية عن العام الماضى، ووصل متوسط إنتاج الفدان هذا العام إلى 10 إلى 11قنطار، مما يجلب للمزارع 46 ألف جنيه سعر الفدان.

وأكد لاشين أن المساحة المنزرعة قطن بالمحافظة هذا العام بلغت 36 ألف و701 فدان زيادة 6 أفدنة عن العام الماضى، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة 94، والذى تتم زراعته للعام الثالث على التوالى بالمحافظة، ويتميز بغزارة ثماره وزيادة عدد اللوز وكبر حجمها مما يبشر بإنتاجية وفيرة، ويبشر المحصول هذا العام إنتاجية مرتفعة وهذا لم يأت من فراغ بل لتجنيد اكثر من الف مهندس و مشرف زراعى من أكفأ العاملين بالإشراف على عملية الزراعة بدءا من بذرة التقاوى وحتى جنى المحصول وذلك للإشراف على مقننات الرى وتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة هذا علاوة على عقد ندوات ارشادية للمزارعين واقامة 30 حقل ارشادى لتبصير المزارعين بمواعيد الزراعة المثلى والتوصيات الفنية التى أعدها خبراء مركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى أن منظومة التسويق ستتم هذا العام، تحت إشراف وزارة الزراعة حيث تقرر إقامة ما يقرب من 23 حلقة تسويق لتوريد المزارعين محصولهم لها وصرف كافة مستحقاتهم، موضحا إلى ان العام القادم سوف تشهد المحافظة إقبالا كبيرا من الفلاحين على زراعة محصول القطن وذلك لارتفاع اسعاره واختفاء مشاكل تسويقه حيث يتسابق التجار وشركات الأقطان على شراء الإنتاج.