رئيس مجلس النواب اللبنانى يعزى الرئيس الجزائرى فى وفاة بوتفليقة

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بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون برقية عزاء في رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بري في البرقية إن "الرئيس الراحل كان صديقًا وفيًا للبنان واللبنانيين ولقضايا العروبة، وفي مقدمها القضية الفلسطين".

كما بعث بري برقية مماثلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، معزيًا في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة.