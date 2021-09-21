رئيس مجلس النواب اللبنانى يعزى الرئيس الجزائرى فى وفاة بوتفليقة

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون برقية عزاء في رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بري في البرقية إن "الرئيس الراحل كان صديقًا وفيًا للبنان واللبنانيين ولقضايا العروبة، وفي مقدمها القضية الفلسطين".
كما بعث بري برقية مماثلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، معزيًا في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة.
رئيس مجلس النواب اللبنانى يعزى الرئيس الجزائرى فى وفاة بوتفليقةالثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 05:00 ص
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون برقية عزاء في رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الجزائر وكبار مسئولى الدولة وأفراد عائلة بوتفليقة يودعوه لمثواه الأخير.. دفنه بجوار الرؤساء السابقين.. شقيقه يلقى النظرة الأخيرة على الجثمان.. ماكرون: وجه كبير للجزائر وشريك لفرنسا.. عون: كان داعما للبنانالأحد، 19 سبتمبر 2021 09:00 م
الرئيس التونسى يعزى نظيره الجزائرى فى وفاة بوتفليقةالأحد، 19 سبتمبر 2021 08:31 م
ماكرون ناعيا الرئيس الجزائرى بوتفليقة: وجه كبير للجزائر وشريك لفرنساالأحد، 19 سبتمبر 2021 04:42 م
تشييع جثمان الرئيس الجزائرى الراحل بوتفليقة لمثواه الأخيرالأحد، 19 سبتمبر 2021 04:39 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة