أعلنت وزارة الخارجية العراقية انتخاب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية: "انتُخِب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ65، والتي انطلقت أعمالها في مركز فيينا الدولي بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى".
وأضافت الخارجية أن "هذا الاستحقاق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء في إطار عودة العراق لمكانته المناسبة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة".
انتخاب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 07:10 ص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية انتخاب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65.
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