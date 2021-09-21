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"العامة لتحكيم القطن": تصدير 1.8 مليون قنطار لـ28 دولة بمبلغ 4 مليارات جنيه

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 12:20 ص
"العامة لتحكيم القطن": تصدير 1.8 مليون قنطار لـ28 دولة بمبلغ 4 مليارات جنيه القطن
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن هناك لجنة مشكلة وضعت عدة بنود من ضمنها عمل منظومة جديدة لتداول القطن المصرى وتم عملها فى العام الماضى فى عدد من المحافظات وأدت إلى نجاحها وأوصوا بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن المنظومة قضت على الوسطاء التى كان يأخذ نسبة كبيرة من بيع القطن ويعطى للفلاح أرقم بسيطة، وأن المنظومة حاليا تأخذ من الفلاح بثمن القطن كامل بدون وسطاء.

وتابع :" تم تصدير مليون و800 ألف قنطار لـ28 دولة بمبلغ 4 مليار جنيه مصر، وأن بذور القطن حاليا لأنظف البذور العالمية، وأن هناك 4 محالج يتم إنشاؤها فى الزقازيق وكفر الدوار مزودة بمعامل عالمية وبها أحدث أجهزة، موجها رسالة للفلاح لا تبيع القطن للوسطاء ولكن لابد من بيعها للبائع مباشرة حتى يتم أعطاءك المبلغ كاملا".


تصدير القطن

عمرو خليل

برنامج من مصر

القطن

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