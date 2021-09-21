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الصحة: 5 خدمات مجانية تقدم للسيدات بمبادرة صحة المرأة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 03:00 ص
الصحة: 5 خدمات مجانية تقدم للسيدات بمبادرة صحة المرأة مبادرة صحة المرأة
كتب وليد عبد السلام

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تقدم مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الخدمات الصحية للسيدات مجانا، حيث تعمل المبادرة في جميع أنحاء الجمهورية بـ4500 وحدة صحية ويستمر العمل من 9 صباحا وحتي 3 مساءا.

"اليوم السابع" يستعرض الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى والتى تتضمن:

1- الكشف المبكر عن أورام الثدى 

2- التوعية بطرق الحماية من سرطان الثدى

3- الكشف عن الضغط والسكر والسمنة 

4- التوعية بالصحة الإنجابية 

5- يمكن الحصول عن جميع الاستفسارات عن المبادرة من خلال الخط الساخن 15335 

 


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