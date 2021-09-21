الصحة تطلق اليوم حملة "معا نطمن.. سجل الآن" فى المنوفية والسويس

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت باستمرار العمل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لمدة شهر بدًلا من 10 أيام بكل محافظة، مضيفًا أن الحملة تشهد إقبالاً كثيفًا من المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.
يذكر أن الحملة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية) على مدار الخمسة أيام الماضية، ومن المقرر أن تنتقل اليوم الثلاثاء إلى محافظات (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.
الصحة تطلق اليوم حملة "معا نطمن.. سجل الآن" فى المنوفية والسويسالثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 05:00 ص
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات (المنوفية، السويس) اليوم الثلاثاء لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
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