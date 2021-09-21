اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 07:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية: ضبط 8 قنابل يدوية وأسلاك تفجير شمالى بغداد

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 04:15 ص
الشرطة العراقية: ضبط 8 قنابل يدوية وأسلاك تفجير شمالى بغداد الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق العثور على 8 قنابل يدوية في منطقة البصام شمالي العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوات استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من فوج طوارئ بغداد الخامس تمكنت من العثور على 8 قنابل يدوية وأسلاك تفجير من خلال تنفيذ عملية تفتيش في منطقة البصام شمالي بغداد، مشيرة إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.

العراق

الشرطة العراقية

بغداد

الإرهاب فى العراق

داعش

منطقة البصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة