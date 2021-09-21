الشرطة العراقية: العثور على 5 أوكار لداعش وعبوات ناسفة فى سامراء وكركوك

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق العثور على 5 أوكار تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وعبوات ناسفة ضمن قاطع عمليات سامراء وكركوك.

وأوضحت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، أن قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوات استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (حاوي العظيم) ضمن قاطع عمليات سامراء؛ ما أسفر عن العثور على 5 أوكار تحتوي بداخلها على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع وكميات من العتاد.

وأضافت أنه خلال عملية تفتيش بمناطق (الحوائج، نويكيط، السحيل، الفاخرة) بقضاء الحويجة ب‍كركوك تم العثور على صاروخ كاتيوشا، و3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع، مشيرة إلى أنه تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.