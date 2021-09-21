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الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "عبور جديد" عن أنفاق سيناء

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 10:11 ص
الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "عبور جديد" عن أنفاق سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان: "عبور جديد".

واستعرض الفيلم التسجيلى "عبور جديد"، الإنجازات التنموية التي تحققت داخل الدولة المصرية، وصولا إلى المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم لتنمية شبه جزيرة سيناء، مثل نفق الشهيد أحمد حمدى 2 وغيرها، من أجل منظومة أنفاق تربط الدولة المصرية بسيناء بشكل كامل.

وضم الفيلم التسجيلى، الوصف التفصيلى للأنفاق الجديدة بداية من التخطيط لإنشائها، وكيفية الربط بين سيناء وباقى المحافظات. 

 

 


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السويس

الافتتاحات الجديدة

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