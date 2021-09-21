الحسابات الفلكية: غدا بدء الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك، أن الاعتدال الخريفى يبدأ غدا الأربعاء 22 سبتمبر، وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى 21 ديسمبر، ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.



وبدأ فصل الصيف الاثنين 21 يونيه وطوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، وفصل الخريف يبدأ غدا الأربعاء 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.



وسبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

