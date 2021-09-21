اليوم السابع
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التموين: صرف 80% من مقررات شهر سبتمبر حتى الآن

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 03:00 ص
التموين: صرف 80% من مقررات شهر سبتمبر حتى الآن سلع تموينية
كتب ــ مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وأنه تم صرف ما يقرب  من 80% من مقررات شهر سبتمبر الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية ، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
 
 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية  كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.
 

التموين

مقررات شهر سبتمبر

السلع الغذائية عن شهر سبتير

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