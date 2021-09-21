التعليم تضع صورة فريال أشرف وياسمين مصطفى على غلاف كتاب الإنجليزية للثانوية

كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة هذا العام، كما وضع مركز المناهج على الكتاب صور بعض النابغين والأبطال، حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى: سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف وهم (من اليمين إلى اليسار):

- الفتاة الأولى هي "ياسمين مصطفى"، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة علي المركز الأول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

- الفتاة الثانية هى "فريال أشرف" (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

- "أحمد الجندي": صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

- المؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".