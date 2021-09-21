اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استشارى المشروع القومى للطرق: زيادة شبكة الطرق أدت لانخفاض الحوادث 44%

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 12:19 ص
استشارى المشروع القومى للطرق: زيادة شبكة الطرق أدت لانخفاض الحوادث 44% طرق
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عماد نبيل استشارى المشروع القومى للطرق، إن هناك توسعا فى شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، أن هناك 2200 مشروع للطرق سيكلف الدولة 1523 مليار جنيه، وأن مصر خلصت طرق عام 2030 فى عام 2021 الجارى، وتم إنشاء طرق بمساحة 7 آلاف كيلو وعدد كبير من المحاور وجارى العمل حاليا على الانتهاء من 7 محاور على النيل، وأن كل محور يكلف 20 مليار جنيه. 

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى : "بناء الطرق لإعادة مصر مرة أخرى لمكانتها المرموقة وتوصيل المدن الجديدة بالقديمة، وأن هناك 25 مليون هيخرجوا للمدن الجديدة عن طريق الطرق الجديدة، وأن القضاء على العشوائيات وتخفيف من آثارها السلبية والانتقال لحياة كريمة". 

 

وتابع : "الطرق توصل لأهداف تنموية وزيادة الاستثمار بالدولة، وأن زيادة الطرق أدت إلى انخفاض كبير فى الحوادث بنسبة 44%، وانخفاض فى الخطر بنسبة 50% وتوفير فى الوقت 25% وتخفيض نسبة تلوث بنسبة 30%، وأن تم إدخال التكنولوجيا الخرسانية يتوافق أكثر مع البيئة لأننا دولة منتجة للأسمنت ولدينا فائض منها بسبب أن الأسفلت بنستورد المادة من الخارج". 

 

وأوضح : "إنشاء قطار فائق السرعة بسرعة 250 كيلو للساعة، ويقلص الفارق الزمنى بين جميع انحاء الجمهورية، وأن هناك قطار الضواحى بسرعة 160 كيلو فى الساعة، وأن هناك خطة لإنشاء قطار للبضائع ويصل سرعته 120 كيلو ضعف سرعة الحالى، وأنه تم الانتهاء من 70% من خطوط العمل فى قطار المونوريل".


استشارى طرق

المشروع القوى للطرق

مشروعات قومية

عماد نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية.. الرئيس السيسى يوجه بالالتزام بالمبادئ المطبقة فى كل مشروعات الطرق

السبت، 11 سبتمبر 2021 05:00 ص

الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس بداية من أسفل كوبرى مطار القاهرة حتى كوبرى المشير أبو غزالة.. ويوجه بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة فى كافة مشروعات الطرق

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 04:13 م

المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية بتكلفة 110ملايين يورو

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:08 ص

الشركة القابضة لمشروعات الطرق تشترى معدات جديدة بـ800 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 12:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة