استشارى المشروع القومى للطرق: زيادة شبكة الطرق أدت لانخفاض الحوادث 44%

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عماد نبيل استشارى المشروع القومى للطرق، إن هناك توسعا فى شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، أن هناك 2200 مشروع للطرق سيكلف الدولة 1523 مليار جنيه، وأن مصر خلصت طرق عام 2030 فى عام 2021 الجارى، وتم إنشاء طرق بمساحة 7 آلاف كيلو وعدد كبير من المحاور وجارى العمل حاليا على الانتهاء من 7 محاور على النيل، وأن كل محور يكلف 20 مليار جنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى : "بناء الطرق لإعادة مصر مرة أخرى لمكانتها المرموقة وتوصيل المدن الجديدة بالقديمة، وأن هناك 25 مليون هيخرجوا للمدن الجديدة عن طريق الطرق الجديدة، وأن القضاء على العشوائيات وتخفيف من آثارها السلبية والانتقال لحياة كريمة".

وتابع : "الطرق توصل لأهداف تنموية وزيادة الاستثمار بالدولة، وأن زيادة الطرق أدت إلى انخفاض كبير فى الحوادث بنسبة 44%، وانخفاض فى الخطر بنسبة 50% وتوفير فى الوقت 25% وتخفيض نسبة تلوث بنسبة 30%، وأن تم إدخال التكنولوجيا الخرسانية يتوافق أكثر مع البيئة لأننا دولة منتجة للأسمنت ولدينا فائض منها بسبب أن الأسفلت بنستورد المادة من الخارج".

وأوضح : "إنشاء قطار فائق السرعة بسرعة 250 كيلو للساعة، ويقلص الفارق الزمنى بين جميع انحاء الجمهورية، وأن هناك قطار الضواحى بسرعة 160 كيلو فى الساعة، وأن هناك خطة لإنشاء قطار للبضائع ويصل سرعته 120 كيلو ضعف سرعة الحالى، وأنه تم الانتهاء من 70% من خطوط العمل فى قطار المونوريل".