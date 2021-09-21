احتفالية بدار أوبرا دمنهور بمناسبة العيد القومى للبحيرة.. صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى، مشيراً أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ 3528 مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تنظيمها بدار أوبرا دمنهور بمناسبة العيد القومى للمحافظة والذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807، مضيفا أن ما شهدته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق وأنه تم افتتاح 112 مشروعاً جديداً خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة وذلك بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وتضمنت الإحتفالية عروضاً فنية لفرقة لكورال جامعة دمنهور وكورال مركز الإبداع الفنى بعنوان "أيد واحدة" وكذلك تقديم فرقة دار الأوبرا عددا من الأغانى الوطنية والتراثية كما تم خلال الاحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة.

شهد الاحتفالية الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وحازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والمهندسة إيمان مكاوى مدير دار أوبرا دمنهور بالإضافة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.