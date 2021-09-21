اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 07:51 ص
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أسعار الذهب اليوم..ترقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في استراليا

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 07:00 ص
أسعار الذهب اليوم..ترقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في استراليا ذهب
كتب إسلام سعيد

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تتجه أنظار المستثمرين في أسواق العملات والمعادن إلى أستراليا اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، وذلك مع إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاسترالي، وهو ما يكون له آثار على أسواق المعادن الثمينة وقرارات المستثمرين.
 
 
‌وكنا قد شهدنا في أسواق المعادن والعملات والأسهم اضرابات واضحة خلال الأسبوع المنقضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب يوم الأربعاء القادم، والذي سيكون له آثار مباشرة على الأسواق
 
 
وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة لأوّل مرّة منذ 6 أشهر، مما يدعم إشارات سابقة من الاحتياطي الفيدرالي عن كون التضخم مؤقتًا، بالإضافة إلى ذلك، فاجأت أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس الأسواق والتي جاءت أفضل من المتوقع، مما أدى لارتفاع الدولار الأمريكي ودفع أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر دون 1760 دولار وهذا تسبب في آثار واضحة على سعر الذهب في كافة دول العالم.
 
 
في حين ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع من 2.0٪ إلى 3.2٪، وهو أعلى مستوى خلال 9 سنوات. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الدولار الأمريكي، حيث قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع بنك إنجلترا لتقليص الحوافز الاقتصادية، وكل هذه التطورات انعكست على تداول الذهب.
 
 
وبشأن السوق المصري للذهب،يسجل الذهب 773 جنيها لعيار 21، كما ارتفع عيار 18 إلي 664 جنيها للجرام، في حين ارتفع الذهب عيار 24 إلى مستويات 884 جنيها للجرام.

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