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أسامة ربيع: 4 مليارات دولار إيرادات قناة السويس فى 8 أشهر بزيادة 11.6 %

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 10:12 ص
أسامة ربيع: 4 مليارات دولار إيرادات قناة السويس فى 8 أشهر بزيادة 11.6 % الفريق اسامة ربيع
كتب سمير حسنى

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يعزز ربط سيناء بأرض الوطن ضمن 20 نقطة عبور، منها 6 نقاط في القطاع الشمالي، متمثلة في أنفاق 3 يوليو وكوبرى النصر العائم، و10 نقاط عبور معديات، وعدد 3 نقاط كبارى عائمة وانفاق تحيا مصر، فضلا عن النقاط الموجودة في نطاق السويس.

وعن عبور المركبات للقناة، أضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، أنه ووفق إحصائية محاور العبور في الفترة من بداية يناير وحتى بداية أغسطس الماضى، فقد عبر 5.3 ملايين مركبة من خلال الأنفاق، و 1.3 مليون عبر الكبارى العائمة والمعديات، بإجمالى 6.6 ملايين مركبة، كاشفا عن مرور 13617 سفينة عبر قناة السويس بزيادة قدرها 6.7 % بإيرادات 4 مليارات دولار مقابل 3.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 11.6%.

وأكد "ربيع"، أن هيئة قناة السويس تحرص على جذب المزيد من الملاحة الدولية، مضيفا: "نجحنا في تحقيق معدلات جيدة رغم أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أزمة السفينة إيفرجفن منحة قدمها الله عز وجل لقناة السويس، مشددا على حصول القناة على التعويض المناسب دون التأثير على العلاقة بين القناة وشركائها.


السيسي

الرئيس السيسي

نفق الشهيد احمد حمدي

الشهيد احمد حمدي

قناة السويس

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